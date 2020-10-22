中国银保监会称要防止影子银行反弹回潮

中国银保监会副主席梁涛表示，要推动完善公司治理机制，抓住金融稳定的主要矛盾，防止影子银行反弹回潮，加大不良贷款处置力度，严厉打击非法金融活动，深化中小银行改革和化解风险，防范金融市场的异常波动。

据路透社报道，梁涛今天在金融街论坛年会上并称，前三季度中国银行业共处置不良贷款1.73万亿元（人民币，下同，约3500亿新元），同比多处置3414亿元；期内，新提取贷款损失准备金1.54万亿元，同比增长15%。

截至9月末，商业银行逾期90天以上贷款与不良贷款之比为80.2%，部分银行逾期60天以上贷款也全部纳入了不良。

另外，前三季度新增房地产贷款占全部新增贷款的比重较去年同期下降了3.7个百分点。同时，影子银行风险持续收敛，自2017年集中整治到目前的规模较历史峰值压降约20万亿元。全国实际运营的P2P网贷机构也已经由高峰时期的5000家压降到9月末的六家，借贷规模及参与人数连续27个月下降。

梁涛强调，将加大金融反腐力度，严厉打击风险背后的利益关联和关系纽带。

中国国务院参事、原银保监会副主席王兆星则指出，外部的贸易制裁、经济的摩擦、金融制裁、局部的政治政局变化等，都可能会对经济对金融造成冲击，形成金融风险。

他说：“这些属于非传统的金融风险，需要采取更加审慎的监管和管理措施，加强公司治理，加强风险管控。”

王兆星也直言，微观上要提高对信用风险流动性风险的防范，宏观上要加强宏观审慎管理和逆周期调节，防范经济泡沫、房地产泡沫以及金融泡沫的形成，给经济和金融造成冲击。

