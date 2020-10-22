中国工信部：工业经济正全面恢复 中小企业正加快恢复

中国工业和信息化部官员周四（22日）说，中国工业经济正处于维稳向好全面恢复的关键时期，工业发展长期向好的基本面没有改变，完全有基础、有条件、有信心保持工业回升向好态势；受疫情影响的中小企业正在加快恢复发展。

据路透社报道，中国工信部运行监测协调局局长黄利斌在国新办发布会上说，当前工业经济仍处在疫情冲击影响的恢复期，持续回升的基础还在进一步巩固，工业通信业平稳运行仍面临不少的风险和挑战；不过，中国工业通信业整体平稳向好，主要运行指标好于预期，为宏观经济平稳运行提供有力支撑。

黄利斌说：“（将）加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展新格局，推动工业通信业平稳发展。”

他并称，国内宏观政策环境不断改善，逆周期调控工具丰富、政策协同、措施精准，大规模减税降费等纾困助企政策效应持续释放，营商环境持续优化，市场主体信心不断得到恢复和增强；在医疗救治、应急处置、物资保障等方面形成的抗疫能力，为后期疫情防控和巩固工业回升向好态势打下了坚实基础。

疫情爆发以来受冲击最严重的是中小企业，黄利斌介绍，前三季度规模以上中小企业增加值增长了1.1%，调查显示，9月份，有42%的中小企业有招工需求，比8月份提高了0.6个百分点。

他说：“随着各项政策的落地显效，有效缓解了疫情冲击造成的企业生产经营困难，特别是中小企业正在加快恢复发展。”

黄利斌介绍，国内新能源汽车全产业链投资累计超过2万亿元人民币（4069.3亿新元），日益成为发展的新动能，但也存在核心技术创新能力不强、基础设施建设仍显滞后、产业生态尚不健全等突出问题，要突破关键核心技术，提升产业技术能力，构建新兴产业生态，完善基础设施体系，优化产业发展环境。

中国三季度经济复苏态势进一步明朗，尽管GDP同比增速略逊市场预期，但9月工业及消费增速双双升至年内高点、投资累计增速年内首次转正，都在印证经济仍在上行修复过程中；随着后续政策效应的不断显现，预计四季度GDP不改继续回暖势头。