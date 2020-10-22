英国防大臣：中国寻求建造世界上“最大舰队”

英国国防大臣华莱士（Ben Wallace）在周三（10月21日）举行的大西洋未来论坛发表讲话称，中国正在寻求建造世界上最大的舰队。他表示，英美两国应加强各领域合作，共同探索应对全球不稳定的新方法。

据美国之音报道，华莱士在论坛上说：“中国正在建造世界上最大的水面和水下舰艇部队，我们的竞争对手继续在战争与和平之间的灰色地带挑战我们。”

华莱士强调：“在全球不确定性增强和竞争对手不断发展的时刻，我们必须继续与美国合作，以加强我们的特别联盟。”

美国海军作战部长迈克·吉尔迪（Michael Gilday）在论坛上也表示，两国海军致力于实现航母力量的“互换性”。他说：“经过数月努力，美英两国海军即将签署一份综合作战意向书。”

据悉，这份意向书大意为美英两国将同步开拓能力、强化作战概念并提供联合海权，通过运用航母打击、水下优势、海军和海军陆战队一体化以及无人和人工智能等方面的合作，确保在未来大国竞争中保持领先地位。

此次2020大西洋未来论坛于10月21日在英国皇家海军伊丽莎白女王号航母上举行。参加论坛的美英两国代表将讨论两国在冠病疫苗开发、网络威胁、国防安全和贸易等方面的深化合作。

英国皇家海军伊丽莎白女王号航母指挥官埃森海（Angus Essenhigh）此前说，英国航母现在配备了有史以来最强大的第五代攻击力量，美英海军陆战队F-35B战斗机已经将操作性提高到全新高度，下一步将探索实现“互换性”，以支持美英战斗机以混合编队打击共同目标。

美国国防部长埃斯珀（Mark T. Esper）于周二（10月20日）在华盛顿智库大西洋理事会(The Atlantic Council)发表演讲时表示，美国军队目前的首要任务之一是，加强与盟国的合作，建立伙伴关系，并制定协调的战略方针，以应对北京和莫斯科的军事扩张和侵略行为。

中国外交部发言人赵立坚在10月21日的例行记者会上对此回应称，“美方寻求将中国打造成对手是严重的战略误判，把自身战略资源投入到错误的方向，无助于中美互信合作，无助于维护地区和世界的和平与稳定”。