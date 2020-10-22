四川一高校晚会直播因“穿着暴露”被中断

中国四川省乐山师范学院10月18日在多个平台上直播迎新晚会，不料在短视频平台上的直播确因“穿着暴露”被中断。

据澎湃新闻报道，短视频平台方面相关负责人告诉记者，短视频平台有严格的内容安全标准，但对于健美、人体雕塑等特定内容场景，目前识别存在难度，偶尔误伤，核实后将第一时间进行处理。

据乐山师范学院官方微博消息，该校于10月18日举行2020年“秋月海棠”主题迎新晚会，且将在其官方微信、微博和短视频平台三个平台同步直播。但当晚该校在短视频平台上的直播却被突然中断。

随后，该校官方微博发布消息称，系因为“意外”导致直播中断。其配图显示，该校短视频平台上的直播于下午7时17结束，中断直播的原因为“穿着暴露”，并被处以禁止开播三天的违规处罚。

记者查看直播的视频回放发现，直播中断时恰逢体育学院的健美展示节目，表演者身穿比基尼或短裤，身材健硕，肌肉匀称，古铜色的肌肤裸露在外。据悉，当晚除短视频平台外，该校在其他平台上的直播皆正常，未对对师生和校友们的观看造成太大影响。

短视频平台方面相关负责人向记者回应此事称，为了保证用户体验，抖音有严格的内容安全标准。对于健美、人体雕塑等特定内容场景，目前识别存在难度，偶尔会出现误伤现象。因此给用户带来的不便，其深表歉意，请被误伤用户及时向平台申诉，短视频平台在核实后将第一时间进行处理。

昨晚记者查看乐山师范学院的短视频平台账号，发现该账号已恢复正常。这一事情引发网友热议。名为“b小调芭比粉”的网友说：“健美操不都这么穿吗？”还有网友留言说：“那句话怎么说来着，心里是什么样，看到的就是什么样。”不过也有网友认为：“平台有平台规范，和程序，确实应该一刀切，要不然网络太难监管了。”