花旗集团加大中国业务扩张力度 拟设立投行子公司

知情人士透露，花旗集团计划趁着中国金融市场对外开放料将带来的大型股票交易持续涌现的有利时机在中国增设一家投资银行子公司。

据彭博社报道，这位因最终决定尚未作出而不愿透露姓名的知情人士说，在近几个月脚步日益加紧的商讨中，花旗亚洲区高管一直在努力说服驻纽约集团高层重启申请程序，以便在中国成立证券业务部门。

花旗地区高管去年曾考虑退出在中国的投资银行合资企业。据知情人士当时透露，花旗高管们有此想法是因为至少雇佣35人的监管规定所带来的潜在成本令其有所畏缩。因此当初花旗计划在中国只重点建立经纪和期货交易业务并扩大托管服务规模。

眼下这种需要投入更多资本的战略转向源自一系列的形势变化。此前中国在上海设立了科创板，并精简优化了股票发行条件。根据预期，接下来几年一连串的新股发行将会给券商带来丰厚的费用收入。

花旗眼下需要奋力追赶摩根大通和高盛等竞争对手的脚步。在中国今年决定全面对外资银行开放后，上述两家竞争对手持有中国证券合资企业控股权的申请已经获得了批准。

面对日益升级的中美政治紧张局势以及来自美国的监管压力，花旗在中国开展业务充满了谨慎。

风险控制问题和来自美国监管机构的处罚一直让花旗深受困扰。据知情人士称，该集团一些高管甚至担心其在中国的业务扩张得不到美联储的认可。这家银行本月被美国通货监理署处以4亿美元（5.42亿新元）罚款，并被要求在进行新的大型收购交易前需得到通货监理署的认可，从事任何超越“套期、做市和证券化交易”范围的活动也需预先获得批准。

一位花旗集团发言人拒绝就此置评。