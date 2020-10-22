刘晓明：中国将为汇丰银行等国际企业提供更多机会

汇控主席杜嘉祺（Mark Tucker）近期公开表示，汇丰期待在上海以及更广泛的中国市场进一步拓展业务，并探索新的投资机会。中国驻英国大使刘晓明其后在推特贴文称，中国正继续推动市场改革及开放，致力营造更好的营商环境，可为汇丰等国际企业提供更多发展机遇。

据“汇丰中国”微信公号消息，杜嘉祺近日与其他跨国公司顾问一同参加第32次上海市市长国际企业家咨询视频会议。杜嘉祺在会上表示，汇丰十分期待在上海以及更广泛的中国市场进一步拓展业务，并探索新的投资机会。

他也表示，随着中国金融市场的持续开放和发展，汇丰许多客户的相关业务取得了较大增长。同时，中国金融科技和创新日新月异，这些都为国际金融机构在中国的发展提供了宝贵的机遇。汇丰将继续积极参与上海深化“五个中心”建设，并为中国金融市场的进一步开放和发展贡献一份力量。

刘晓明昨天（21日）转载了《环球时报》英文版对此事的报道，并称中国将继续深化改革开放，努力创造更好的营商环境，将为包括汇丰银行在内的国际企业创造更多的机会。刘晓明在帖文中还特別标注了汇丰，似乎在回应杜嘉祺。

早前因华为事件而遭大陆官媒批评的汇丰控股，不但上月被传或列入北京的《不可靠实体列表》，美国也曾不点名批评汇丰亚太区行政总裁王冬胜联署支持《香港国安法》，市场密切关注汇控是否落入美国财政部在未来30至60天内公布的金融机构制裁名单。

此外，汇控将于下周二公布今年第三季度业绩，券商预测，列帐基准除税前溢利预料较去年减少50%至64%。市场关注汇控拨备会否已到最顶峰，以及管理层对重组业务步伐及最新营运指引。

高盛预料，汇控在恢复派息及盈利改善下，将扭转股价表现。但大部分华资证券分析员则认为，时代背景已改变，汇控没可能回到以前的风光。

今年元旦，反政府示威者用火焚烧驻守汇丰总行门口长达85年、被视为“风水物”的一对狮子铜像，自此汇丰就陷入155年来最悲惨的厄运。不过，据港媒报道，这对铜狮今天将“解封”重新亮相。