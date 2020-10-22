中国银保监会：P2P网贷已由高峰期的5000家降到六家

中国银行保险监督管理委员会副主席梁涛22日在北京谈及金融风险防控时说，全中国实际运营的P2P网贷机构已经由高峰时期的5000家压降到9月末的六家，借贷规模及参与人数连续27个月下降。

据中新社报道，梁涛出席金融街论坛年会时介绍，截至目前，中国金融风险防控主要取得五方面成效。一是影子银行的风险持续收窄。自2017年集中整治至今，规模较历史峰值压降约20万亿元（人民币，下同，4.07万亿新元）。

梁涛介绍，第二点成效是不良资产的认定和处置大幅度推进。截至9月末，商业银行逾期90天以上贷款与不良贷款之比为80.2%，部分银行逾期60天以上贷款全部纳入不良。今年前三季度银行业共处置不良贷款1.73万亿元，同比多处置3414亿元，新提取贷款准备金1.54万亿元。

三是互联网金融风险的形势根本好转。全中国实际运营的P2P网贷机构已经由高峰时期的5000家压降到9月末的六家，借贷规模及参与人数连续27个月下降。

他说，第四点成效是金融违法犯罪受到严重打击。安邦、明天、华信等不法金融集团的资产清理、追赃挽损、风险干预工作扎实推进，恒丰银行、包商银行、锦州银行等风险机构的处置取得阶段性成效。五是威胁金融安全的“灰犀牛”得到控制。今年前三季度新增房地产贷款占全部新增贷款的比重较去年同期下降了3.7个百分点，配合地方政府化解隐性债务，近三年来银行保险机构累计增持地方债券11万亿元。