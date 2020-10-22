台外长：台湾会小心处理两岸情势

台湾外交部长吴钊燮接受印度媒体专访时表示，台湾会小心处理两岸情势，避免中国大陆在面对中美贸易冲突、疫情及天灾等困境造成内部统治危机时，对外拿台湾作为“替罪羔羊”。

台湾外交部官网今天发布消息说，吴钊燮昨天下午接受了印度《寰宇一家》（WION）电视台专访。他在专访中首先指出，台湾驻斐济代表处双十庆祝酒会遭大陆人员闹场已经引起台湾人民对大陆的厌恶，并强调台湾已循正式管道表达严正的立场。

吴钊燮也呼吁国际社会珍视台湾在第一线守护的民主价值，并阐述大陆军事威胁与极权主义扩张、世界卫生组织轻忽台湾对冠病的警示及台印双边各项合作关系等议题。

吴钊燮提到，印度与中国大陆有边境纷争，在东海与南中国海也有军事扩张作为，解放军近期也增加军机进入台湾空域的次数，在威权主义对外扩张时，台湾位处最前线，因此台湾希望与印度等理念相近国家合作。

他说，台湾会小心处理面对的两岸情势，避免中国大陆在面对中美贸易冲突、疫情及天灾等困境造成内部统治危机时，对外拿台湾作为“替罪羔羊”。

吴钊燮最后指出，“新南向政策”使台印双边有机会深化医疗、科技、农业、教育及经贸合作。例如，2018年双方签署台印度双边投资协定后，台商在印投资已超过23亿美元，创造6万5千个工作机会。他对此相信，台印未来可以深化经贸投资与高科技产业供应链的合作，这符合台印的经贸利益。

另据彭博社报道，印度政府内部一位高官早前透露，多年来台湾一直想与印度进行贸易谈判，但莫迪政府一直有顾虑，因为一旦达成任何协议，印度与大陆势必将发生不快。

然而这位官员说，过去几个月，那些想开启贸易谈判的印度鹰派开始占据上风。这位官员说，与台湾达成贸易协定将有助于印度寻求在科技和电子领域加大投资的目标，但不清楚何时能做出最终决定或是否会开启谈判。

为了在未来五年吸引超过10.5万亿卢比（1942.22亿新元）投资，莫迪政府本月初批准包括台湾公司鸿海、纬创、和硕在内的科技企业在印度生产产品。