曾遭反修例抗争者泼漆纵火 港汇丰总行铜狮“浴火重生”

香港汇丰银行总部大厦门前的一对铜狮，自今年元旦遭反修例抗争者淋红漆及纵火后，就被围板围封并进行整修。时隔10个月后，这对铜狮今天中午前终于“解封”，并重新公开亮相。

综合彭博社、路透社、网媒“香港01”报道，汇丰今早特地举行揭幕仪式，由汇丰银行副主席兼亚太区行政总裁王冬胜和汇丰香港区行政总裁施颖茵主持，风水师为铜狮进行“点睛”。

王冬胜说，这对分别名为“史提芬”（Steven）与“施迪”（Stitt）的铜狮，已经坐镇汇丰总行大厦85年。他并表示，无论顺境逆境，这对铜狮已经成为香港历史的一部分。

民众用手抚摸重新亮相的铜狮。（彭博社）

据报道，有许多民众今天中午特意前来与这对“久违”的铜狮合照。有民众受访表示，希望象征香港荣景的铜狮重新亮相后，能助香港恢复昔日風采。

汇丰这对铜狮对香港来说别具意义，既代表了英国殖民地时代遗留下来的文化符号，也因为各种风水与灵异传说形成港人集体记忆的一部分。汇丰至今发行的港钞上，仍印了其中一只铜狮的头像，有的游客到香港，还会特地到中环跟它们合照。

两只铜狮已守卫汇丰香港总行近84年，饱历风霜。其中，日本1941年侵占香港时，曾在狮身留下弹痕，更一度将铜狮运返日本，想熔掉取铜，最终未成事，铜狮战后才被运回香港，目前守门口的已是第五代复制品。

铜狮自今年元旦遭反修例抗争者淋红漆及纵火后，汇丰银行即马上进行整修。（法新社）

刘晓明：中国将为汇丰银行等国际企业提供更多机会

汇控主席杜嘉祺（Mark Tucker）近期公开表示，汇丰期待在上海以及更广泛的中国市场进一步拓展业务，并探索新的投资机会。中国驻英国大使刘晓明其后在推特贴文称，中国正继续推动市场改革及开放，致力营造更好的营商环境，可为汇丰等国际企业提供更多发展机遇。

据“汇丰中国”微信公号消息，杜嘉祺近日与其他跨国公司顾问一同参加第32次上海市市长国际企业家咨询视频会议。杜嘉祺在会上表示，汇丰十分期待在上海以及更广泛的中国市场进一步拓展业务，并探索新的投资机会。

汇控主席杜嘉祺（Mark Tucker）近期公开表示，汇丰期待在上海以及更广泛的中国市场进一步拓展业务，并探索新的投资机会。（汇丰官网）

他也表示，随着中国金融市场的持续开放和发展，汇丰许多客户的相关业务取得了较大增长。同时，中国金融科技和创新日新月异，这些都为国际金融机构在中国的发展提供了宝贵的机遇。汇丰将继续积极参与上海深化“五个中心”建设，并为中国金融市场的进一步开放和发展贡献一份力量。

刘晓明昨天（21日）转载了《环球时报》英文版对此事的报道，并称中国将继续深化改革开放，努力创造更好的营商环境，将为包括汇丰银行在内的国际企业创造更多的机会。刘晓明在帖文中还特別标注了汇丰，似乎在回应杜嘉祺。

中国驻英国大使刘晓明转载了《环球时报》英文版报道，并在推特贴文称，中国正继续推动市场改革及开放，致力营造更好的营商环境，可为汇丰等国际企业提供更多发展机遇。（刘晓明推特截图）

早前因华为事件而遭大陆官媒批评的汇丰控股，不但上月被传或列入北京的《不可靠实体列表》，美国也曾不点名批评汇丰亚太区行政总裁王冬胜联署支持《香港国安法》，市场密切关注汇控是否落入美国财政部在未来30至60天内公布的金融机构制裁名单。

此外，汇控将于下周二公布今年第三季度业绩，券商预测，列帐基准除税前溢利预料较去年减少50%至64%。市场关注汇控拨备会否已到最顶峰，以及管理层对重组业务步伐及最新营运指引。

高盛预料，汇控在恢复派息及盈利改善下，将扭转股价表现。但大部分华资证券分析员则认为，时代背景已改变，汇控没可能回到以前的风光。