中国首座芯片大学 今天在南京成立

被称为中国首家“芯片大学”的南京集成电路大学，今天在南京江北新区正式揭牌成立，这是中国首座以积体电路产业命名，关注产业人才培养的大学。

综合中国媒体报道，与其他大学相比，南京集成电路大学构建主体、定位、生源、师资、课程和毕业证书都与普通大学不同。南京集成电路大学不是教育部或省、市教育主管部门举办，而是由江北新区管委会根据当地产业发展需要而建。

同时，与其他大学以学术为本，以理论知识传授为主的原则不同，这所大学是一个人才培养组织，以技能为本，以实训带教为主。

据悉，南京集成电路大学的所有学科将围绕集成电路技术设计，并与中国半导体巨头华为海思、中芯国际等企业合作，将理论与实践结合为一体。

报道称，东南大学首席教授、南京积体电路产业服务中心主任时龙兴，将出任南京集成电路大学首任校长。

芯片是中国缺口最大、进口金额最高的商品。过去的两年，中国每年的芯片进口金额超过3000亿美元（4062亿新元），而今年预测至少也将超过3000亿美元。

美国今年发布禁令使华为手机所需的高端芯片断供后，近期又出手制裁中芯国际。严峻的外部环境迫使中国决策层不得不重视技术的本土化问题。中国国家主席习近平上个月到湖南考察时，就强调“关键核心技术必须牢牢掌握在自己手里。”