鸿海持续卖出阿里股份 获利37亿新台币

台湾鸿海科技集团（Hon Hai Precision Industry）持续卖出阿里巴巴集团持股，继10月上旬卖股后，今日（22日）再度公告处分阿里持股，本次交易总金额约为56.6亿元（新台币，下同，2.68亿新元），以实现利益37.57亿元，在本次交易完成后，鸿海集团手中阿里持股已全数出清。

据联合报报道，鸿海代子公司Foxconn Ventures Holdco公告卖出阿里巴巴（Alibaba Group Holding Limited）股权，每单位价格为每股ADS310.684美金（421.32新元），交易数量为63万股ADS (即504万普通股)，交易总金额为1亿9573万920美元。

鸿海指出，本次交易依取得成本计算，已实现利益1亿3008万4920美元。其中6797万7000美金已转入2019年度未分配盈余， 2019年截至处份日认列评价利益美金6210万7920元。本次交易另需支付手续费、证券交易税及ADS转换费用。

在鸿海本次卖出阿里持股后，目前集团持有阿里巴巴ADS股票已经降低为零；因应集团发展方向变化，鸿海近年持续出脱阿里持股。除了阿里之外，鸿海今年也出脱戴尔科技集团（Dell Technologies Inc.）股权。

鸿海集团今年持续卖出阿里持股，上次卖股时间是10月8日，交易总金额为1亿8638万1972美金，已实现利益1亿2073万5972美金。