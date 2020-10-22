四川开始调查冠病疫苗接种意愿

虽然中国目前还没有冠病疫苗通过审批上市，但四川据报已在制定疫苗接种方案，当地地方卫生单位也已开始调查民众疫苗接种意愿。

据川观新闻客户端报道，四川成都部分家长今天收到学校关于接种冠病疫苗接种意愿调查的通知。

报道也引述成都金牛区某物业公司发布的一份通知说，成都市金牛区卫生健康局将组织实施流感疫苗，肺炎球菌多糖疫苗和冠病疫苗接种工作，需对有种意愿人员进行摸底调查，但冠病疫苗的分配数量和接种时间暂不确定。

这份通知也提到，将优先安排重点人员接种，并称四川省相关部门和专家此前已多次召开疫苗接种的专题研讨。

另一方面，中国科技部社会发展科技司副司长田保国前天表示，中国共有四款冠病疫苗进入第三期临床试验阶段，目前共有6万名受试者接种，没有严重不良反应。

据报道，田保国在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍说，中国疫苗研发总体进展顺利，并处于领先地位。他指出，第三期临床试验结果是验证疫苗保护力国际公认的有效性的指标，但目前中国冠病疫情得到有效控制，不具备开展第三期临床试验条件。因此，如何选择合适的地区和受试人群，以及顺利地组织实施临床试验，是目前工作开展面临的主要问题。

中国国药集团董事长刘敬桢在同一场合表示，国药集团中国生物所属的北京生物制品研究所和武汉生物制品研究所两款冠病灭活疫苗，均纳入了紧急使用的范围，目前已做好大规模生产准备工作，预计明年产能将达到10亿剂以上。

刘敬桢说，上述两款疫苗正在阿联酋、巴林、约旦、秘鲁、阿根廷、埃及等十个国家开展第三期临床试验，已有几十个国家提出了疫苗需求。

中国国家卫生健康委员会科技发展中心主任、科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟，在新闻发布会上透露，预计中国疫苗到今年年底其年产能可达到6.1亿剂，明年将在此基础上有效扩大，以保证中国及全球其他国家对中国疫苗的需求。

郑忠伟还就疫苗定价承诺说，虽然决定疫苗价格的因素很多，但作为公共产品，一定是在大众可接受的价格范围内。他还补充说，在全球范围也会提供合理价格，并会考虑援助给不发达国家或发展中国家。