中美媒体战 中国外交部：将作出正当必要反应

针对美国今天再将六家中国媒体的驻美机构列为外国使团，中国外交部表示，这是美国对中国驻美媒体和记者的最新政治打压和污名化，中国将作出正当必要反应。

这六家中国媒体分别是《一财全球》、《解放日报》、《新民晚报》、《中国社会科学杂志》、《北京周报》以及《经济日报》。

今年2月，美国已将新华社、中国国际电视台、中国国际广播电台、《中国日报》和《人民日报海外版》美国发行机构作为外国使团列管；6月，美国又将中国中央电视台、中国新闻社、《人民日报》和》《环球时报》的驻美机构列为外国使团。

据中国央视报道，中国外交部发言人赵立坚今天在记者会上说，美国对中国媒体驻美机构无端设限，无理刁难，不断升级对中国媒体的歧视和政治打压。“中方对美方的无理行径表示坚决反对，强烈谴责美方有关做法。”

赵立坚也直言，美国针对中国媒体的做法是基于冷战思维和意识形态偏见，严重损害中国媒体的声誉和形象，严重干扰中国媒体正常运转，并暴露其自我标榜的所谓新闻自由的虚伪性。

赵立坚强调，中国将作出正当必要反应，敦促美国立即改弦更张、改正错误，停止对中国媒体的政治打压和无理限制。

《环球时报》总编辑胡锡进今天凌晨则在推特发文说，美国上述举措将进一步毒化两国媒体在对方国家的工作环境。

他并写道：“只要中国媒体受到实质伤害，北京一定会报复，而美国媒体在香港的业务可能会上中方的报复清单。”

今年3月，美国国务院宣布，被标注为外国使团的五间中国媒体在美国境内工作的员工人数将受到限制，从160人减为100人。为了回应美国的作法，中国随后驱逐了《华尔街日报》丶《纽约时报》与《华盛顿邮报》年底前记者证到期的美籍记者，并规定他们往后不能到中国、香港与澳门进行记者工作。