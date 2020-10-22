美学者提出蓬佩奥选前访台的可能性

美国学者不认为总统特朗普会突访台湾，也不相信他会制造这种“10月惊奇”，但提出蓬佩奥在选前访台的可能性。

据中评社报道，美国智库战略与国际研究中心（CSIS）高级顾问、“中国实力”项目主任葛来仪昨天（21日）在新闻发布会上，回答有关日本媒体称特朗普考虑突访台湾的问题时说，美国前国家安全顾问博尔顿曾指特朗普轻视台湾，特朗普和台湾总统蔡英文之间的通话曾激起激烈反应，但特朗普并没有就台湾说太多，从某种程度上来说，特朗普不可预测。

葛来仪说：“我个人认为，我们不会在明天早上或未来几个月的任何一天早上醒来，看到特朗普总统抵达台北。”

台湾中央社早前报道，日媒“夕刊富士”本月12日称特朗普将突袭式访台并承认台湾。台北驻美代表萧美琴回应时说，在跟美国官员互动时，没听过相关报道所述标题，也无从评论。

葛来仪认为，在接下来的几个月里，无论特朗普是否连任，会看到美国采取更多措施来加强与台湾的关系，应对来自北京的挑战，例如会有更多的对台军售，但她不认为会看到令人惊讶的事情，比如特朗普访问台湾。

至于有传闻指蓬佩奥有可能利用下周访问南亚之机突访台湾，葛来仪对此透露，她与美国国务院官员谈话，他们告知没有考虑让蓬佩奥顺访台北，但她也承认“一切都是在可能的范围内”。

葛来仪认为，这些传言可能是在北京产生的，是为了创造一种论调，称美国将制造“十月惊奇”，甚至可能在南中国海或台海发动战争。她也说，这些论调是为了让美国看起来不可预测，显示美国是该地区不稳定的根源，但她不太理会这种论调。

不过，CSIS高级副总裁格林认为，这也有可能是特朗普政府内部的人让这些传闻浮动，因为过去就有这种模式。

格林提到，去年未具名官员主动向智库披露，称蓬佩奥会有支持南中国海其它声索方的战略清晰的重大宣布。当正式宣布的时候，通常只是较低级别的、政策的温和调整。

他也说：“我要告诉你，在过去三、四十年的国务卿中，如果有人会在选举前去台北，那就是蓬佩奥，但我不会打这个赌。”