纪念台湾光复75周年 汪洋：绝不许台湾在外部干涉下分裂

中国大陆全国政协主席汪洋今天（22日）表示，抗美援朝时期大陆为保家卫国，敢与美军交手，赢得胜利。当年一穷二白，今天更不允许光复75年的台湾，在外部势力干涉下分裂出去。

据《中时电子报》报道，大陆今天在北京钓鱼台国宾馆举行“纪念台湾光复，推进祖国统一”纪念台湾光复75周年学术研讨会，汪洋在做总结致词时表示，没有两岸同胞并肩作战，就没有抗日战争胜利，也不会有台湾光复，这是谁也不能窜改的历史事实。

对于如何证明台湾是不可分割的一部分，汪洋引述历史说，祖先在千百年前跨越黑水沟，到台湾讨生活时不忘祖籍，让两岸有很多同名村镇。此外，开罗宣言、波茨坦宣言、日本投降等有具有国际法效力的文件，都证明台湾是中国的一部分，并得到国际社会公认。

汪洋表示，台湾光复四年后，海峡两岸陷入隔绝与敌对状态，但是并没有改变台湾是中国领土一部分的基本事实。虽然两岸迄今尚未统一，但中国的主权和领土完整从未分裂。“一个国家的政权可以更迭，但领土与主权则绝不会因为政权的更迭而改变，这是国际法的准则。”

汪洋强调，“一个国家只能有一个中央政府，来管辖其领土与代表权，这也是全世界公认的准则。我们决不允许任何分裂国家的行为，决不允许失而复得的神圣领土再得而复失。”谁想把台湾分裂出去，就是对民族利益和公道正义的出卖，就完全站到了中华民族的对立面，必然自食其果。

汪洋表示，当年在日本殖民高压统治下，台湾同胞始终坚守民族气节，不改成日本姓名，挫败殖民者推行皇民化图谋。日本警察也不得不承认，台湾人常自夸五千年民族文化，保存传统的风俗、文化、信仰，视中国为祖国。

汪洋也斥责，“如果谁想泯灭台湾同胞真挚的爱国情怀，甚至连中国人都不想做了，就是数典忘祖，必然被钉在历史的耻辱柱上。”

另据联合报报道，汪洋并提到，美国为遏制中国大陆发展，让台湾成为博弈棋子，但无法改变中华民族走向复兴。大陆今年纪念抗美援朝70周年，当年大陆为保家卫国，敢与美军交手，赢得胜利。当年一穷二白，今天更不允许光复75年的台湾，在外部势力干涉下分裂出去。