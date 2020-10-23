中国央行：探索数字货币在冬奥会试点应用

中国人民银行金融研究所副所长莫万贵今天（23日）说，人民银行将开展本外币合一银行结算账户试点和本外币合一跨境资金池试点，稳步推动远程开立单位银行结算账户试点，推动入境人员移动支付便利化试点，探索央行数字货币在冬奥会试点应用。

据《北京日报》报道，莫万贵在中国国家金融监管部门共同举办2020金融街论坛年会政策发布专场活动上说，今年以来，人民银行在北京市抗击疫情促进经济恢复发展、国家金融管理中心建设、优化营商环境、深化改革创新等方面加大金融政策支持力度，助力北京“两区”和“四个中心”功能建设，推动首都社会经济金融高质量发展。

他指出，人民银行将坚持实施稳健的货币政策，加强政策协调配合，加快疏通货币政策向实体经济的传导机制，进一步激发市场微观主体活力，继续加大金融支持稳企业、保就业工作力度，切实抓好已出台政策落地见效。

莫万贵介绍，下一步，人民银行将继续推动“两区”相关金融政策落地，加快打造服务业扩大开放先行区、数字经济实验区，着力构建京津冀协同发展的高水平对外开放平台。支持北京扩大金融领域开放，允许区内银行为境外机构人民币银行结算账户（NRA账户）发放境外人民币贷款、审慎有序进行金融综合经营试点、支持社会资本在京设立并主导运营人民币国际投贷基金。

此外，人民银行还将以创新引领金融服务水平提升，切实增强首都企业和百姓获得感，持续打造市场化、法治化、国际化的营商环境。