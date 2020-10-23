习近平：中国不会坐视国家主权受损

中国国家主席习近平强调，中国永不称霸扩张，但坚决反对霸权主义和强权政治，决不会坐视国家主权、安全、发展利益受损。

据新华视点报道，习近平今天（23日）在纪念抗美援朝70周年大会上说，中国一贯奉行防御性国防政策，中国军队始终是维护世界和平的坚定力量。中国永远不称霸、不扩张，坚决反对霸权主义和强权政治。“我们决不会坐视国家主权、安全、发展利益受损，决不会允许任何人任何势力侵犯和分裂祖国的神圣领土。一旦发生这样的严重情况，中国人民必将予以迎头痛击！”

习近平强调，世界是各国人民的世界，世界面临的困难和挑战需要各国人民同舟共济、携手应对，和平发展、合作共赢才是人间正道。“当今世界，任何单边主义、保护主义、极端利己主义，都是根本行不通的！任何讹诈、封锁、极限施压的方式，都是根本行不通的！任何我行我素、唯我独尊的行径，任何搞霸权、霸道、霸凌的行径，都是根本行不通的！不仅根本行不通，最终必然是死路一条！”

习近平讲话中也说，中国人民不惹事也不怕事，在任何困难和风险面前，腿肚子不会抖，腰杆子不会弯，“中华民族是吓不倒、压不垮的！”

习近平说，面对来自各方面的风险挑战，面对各种阻力压力，中国人民总能逢山开路、遇水架桥，总能展现大智大勇、锐意开拓进取，“杀出一条血路”！

习近平同时也强调，中国必须加快推进国防和军队现代化，把人民军队全面建成世界一流军队。