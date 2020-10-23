中国发布三季度就业“最缺工”100个职业

中国日前发布第三季度就业“最缺工”的100个职业排行显示，中国制造业复苏明显，人才需求旺盛，学校复学带来教师缺口加大。

据中新社报道，中国定期发布缺工职业排行情况，以对就业市场进行科学指导。在第三季度的排行中，营销员、保洁员、餐厅服务员、保安员、商品营业员、家政服务员、客户服务管理员、房地产经纪人、快递员、车工位列前十。

与第二季度相比，本期排行有以下特点：一是招聘需求人数和求职人数环比“双下降”，求职人数下降更明显，导致缺口人数扩大，供求关系仍然偏紧，显示出二季度复工复产高峰带来的反弹需求已出现回落，市场整体供求恢复常态，但“最缺工”的100个职业供求关系仍然偏紧。

二是制造业复苏明显，人才需求旺盛；学校复学带来教师缺口加大。新进排行28个职业中，有19个与制造业直接相关，占比67.9%，如“仪器仪表制造工”“真空电子器件零件制造及装调工”“金属材料工程技术人员”“汽车零部件再制造工”等；短缺程度加大的15个职业中，有5个职业与制造业直接相关，占比30%，如“铣工”“装配钳工”“工具钳工”等。随着中小学开学季来临，“中学教育教师”“小学教育教师”也首次进入排行。

此外，排行“前十”职业，本期“家政服务员”“客户服务管理员”“房地产经纪人”进入前十，“焊工”“市场营销专业人员”“包装工”退出“前十”。