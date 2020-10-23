北大专家建议把数字金融合作与发展作为“一带一路”建设重要内容

中国北京大学国家发展研究院副院长、数字金融研究中心主任黄益平今天（23日）在2020金融街论坛年会上建议，将来把数字金融合作与发展作为“一带一路”建设的重要内容。

据《新京报》报道，黄益平说，“一带一路”很多国家面临的一个很大的问题就是金融服务不充分。截至2019年年底与中国签订“一带一路”建设协议的国家有137个，绝大部分是低收入国家；大约105个国家的金融服务是相当不充分的，15岁以上人口的金融账户的覆盖率不到50%，每10万人平均只有10台ATM机。这些国家金融服务的成本也很高，在这些发展中国家平均的存贷差达到14个百分点，老百姓或者企业去用这样的资金来支持它的经济活动难度是非常大的，中国目前的这个指标是2.9个百分点。

黄益平提出，中国似乎找到了一条可能解决这些问题的道路，就是数字金融。因为传统的金融服务需要把分支机构开遍全国，但开分支机构是要成本的，大科技平台帮助解决了这一个问题，大科技平台一建立起来，可以服务无数多的用户，甚至边际成本基本为零。

另外，中国还有很好的金融创新产品，黄益平称作“大科技信贷”，利用大科技平台长尾效应获得无数的客户，这就解决了金融服务中的获客难问题，还可以用数字足迹构建连接起来形成的大数据，帮助做风控。这对于服务中小微企业、个人非常有效，这些潜在的借款人不能满足传统银行的资质要求，但是用了数字技术，就可以提供线上服务。

黄益平说，数字金融发展合作大有可为，中国有很多优势。可以帮助“一带一路”国家基建，将来也可以花一些力量做新基建，因为老百姓能不能享受数字金融服务，很重要的因素是有没有智能手机和移动信号，帮他们连上网，离金融服务就近了。另外，鼓励国内做得比较好的机构走出去，和国外的机构合作，提升当地的金融服务质量和范围。