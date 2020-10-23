香港保安局：台湾批准陈同佳入境是解决事情第一步

有香港立法会议员呼吁港台双方就陈同佳案进行商讨。香港保安局则强调，台湾批准嫌凶陈同佳入境是解决事情的第一步，有关权力只在台湾手中。

据香港电台今天（23日）报道，本身是律师的香港民主党立法会议员涂谨申认为，特区政府与台湾当局在大气电波互相指责对事件并无帮助，并呼吁双方就司法互助的层次、技术问题及细节等进行商讨。

既然台湾要求司法互助，涂谨申呼吁特区政府与对方商讨，并说如果台湾强人所难，横蛮无理，特区政府可公开对方的要求，但如果特区政府能做到台湾的要求却不去做，便对不起死者潘晓颖及她的母亲。

涂谨申也说，如双方愿意商讨陈同佳赴台安排，将涉及很多细节，包括台湾警政人员可否于台湾航机停泊在香港机场的机仓内扣押陈同佳、有关法庭证据如何交予台方等。

香港保安局则提到，只要陈同佳获准入台，即使是原则上批准，台湾可经警务联络渠道通知港方，双方警务单位可随即展开行程安排的研究。

保安局强调，自动投案和司法协助是两件独立事情，司法协助从来都不是接受投案的先决条件。

保安局也提到，香港有关司法协助的条例不适用于台湾，特区政府不可能违反法例，台湾应该知道，并指台湾以司法协助作投案前设完全不合理、不可行。

协助陈同佳的牧师管浩鸣早前提到，问题不是陈同佳不愿到台湾，而是暂时无法取得签证，因此无法在今天成行，陈同佳也十分无奈，希望死者潘晓颖的母亲能明白和理解。

潘晓颖的母亲曾多次促请他到台湾自首，最迟今天起行，否则不会为他求情。她对于仍未能为女儿讨回公道感到难过，表示愿意做中间人，落实陈同佳赴台安排，希望香港及台湾警方能尽快与她联络。

另据香港《南华早报》引述消息人士报道，在陈同佳申请签证赴台投案前，台湾当局坚持要求港台两地警方见面，并交换证据与敲定出行细节。

报道引述消息人士称，陈同佳需要亲自申请签证，并将获得特别旅行证件，并非发给游客的签证。