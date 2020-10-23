渣打料中国央行将保持信贷增长与GDP增速相符

渣打银行发表报告预计，中国人民银行在未来一段时间仍会保持政策利率为正数；为稳定杠杆比率，人行可能会指导信贷和货币增长与名义GDP增长相符。

据路透社报道，报告并称，在无可避免的情况下，人行只会谨慎扩大资产负债表。为保持货币增长与名义GDP增长相符，人行将需要下调存款准备金率，或通过向商业银行放贷或购买国债的方式扩大资产负债表。

在目前平均存款准备金率低于10%且小型银行的存款准备金率更只有6%的情况下，降准的空间将在未来几年耗尽，而人行将需扩大资产负债表以维持合理的货币及信贷增长。即使如此，报告预期人行仍会尽可能避免财政赤字货币化及进行量化宽松。

渣打报告称，中国可能建立中期财政框架，以确保地方政府债务的可持续性。中期而言，当局可能将广义赤字预算比例（涵盖一般公共预算和政府性基金预算），由2020年占GDP近11%，削至5%以下。

此外，报告估计一般政府债务约占GDP的六成；在未来五年，只要名义GDP增速维持在5%以上，广义赤字率将在5%或更低，这将令债务保持可持续性。

报告称，中国国家主席习近平提出的“双循环”战略概念将是“十四五”规划的重点，料在下一个五年计划中，将以5-6%的潜在GDP增长为基础，并且更注重就业、收入再分配和社会保障等方面，以释放中国的消费潜力。

此外，科技方面的投资将可能通过国家的支持及民营资本的参与而增加；该行并看到人民币国际化的新推动力，旨在减少对美元主导的金融体系的依赖。