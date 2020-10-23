中国商务部原副部长：疫情凸显中国经济优势

中国商务部原副部长魏建国日前接受中新社专访时称，疫情凸显了中国在产业链供应链方面的竞争优势。今年中国出口仍将延续高增长，吸收外资规模也有望居全球首位。

据中新社报道，在魏建国看来，疫情是压力测试，也是凸显中国综合竞争优势的良机。经过疫情，中国在产业链供应链方面的优势不仅没有丧失，反而进一步增强；中国在国际市场的份额不仅没有下降，反而明显提升。中国经济的实力和影响力都在疫情中被放大，这对今后世界经济格局演变具有深远影响。

魏建国称，中国出口表现优异的根本原因在于中国最早控制住疫情，最先复工复产，经济恢复进度也领先全球。其他国家企业无法开工时，中国凭借完整的产业链、供应链，依然能保质保量生产商品，还能按期交货，出口高增长是必然。“疫情反弹了，可能会有更多出口订单转到中国，因为中国靠得住。”

他预计，基于产业链供应链的优势，以及跨境电商迅速发展等利好条件，今年中国外贸还会实现更高增长。出口劲增会提升中国在《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、WTO中的影响力，也有助于中日韩自贸区谈判加速推进。

“对国际贸易来说，现在是一个‘快鱼吃慢鱼’的时代”，魏建国说，谁能尽快控制住疫情，并在此基础上尽早重启经济，谁就能在国际贸易中赢得先机，占据主动。

魏建国认为，吸收外资高增长并非短期现象，而是长期趋势。中国经济增速在全球率先由负转正，这从根本上稳定了外企投资中国的信心。不少投资者已经把中国当成了“避风港”，一些原本调整了产业布局的企业也开始重新将投资回流中国。此外，外商投资法落地生效，自贸试验区不断扩围，市场准入负面清单日益精简，也使中国对投资者的吸引力进一步增强。

他表示，今后几个月中国吸收外资还会持续增长，今年规模有可能居全球首位。