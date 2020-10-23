分析：习近平强烈警告 意味中美台海擦枪走火风险升高

中共总书记、国家主席习近平23日在志愿军抗美援朝70周年大会上说，中国决不坐视国家主权、安全、发展利益受损，决不允许任何人任何势力侵犯和分裂中国领土，对这种严重情况必将迎头痛击。

受访学者认为，这是对美国近期频打“台湾牌”及加大对台军售发出强烈警告，中美在台湾海峡擦枪走火的风险正在升高。

习近平会上称，中国人民不惹事也不怕事，吓不倒、压不垮，面对风险挑战及阻力压力，总能“杀出一条血路”。学者分析，美国对华发动系统性打压之际，习近平这番话是对内传递政治信号，旨在凝聚民心、鼓舞士气，让国内民众为外部长期动荡形势“备战”，并做好思想和斗争准备。

中国23日上午在北京人民大会堂高规格举行纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会，中共政治局七位常委，以及中国国家副主席王岐山悉数出席。

特朗普政府对中国采取极限施压之际，习近平在讲话中不点名警告美国，强调任何讹诈、封锁、极限施压的方式根本行不通，“任何我行我素、唯我独尊的行径，任何搞霸权、霸道、霸凌的行径，都是根本行不通的！不仅根本行不通，最终必然是死路一条！”

面对美国近期不断抨击中国共产党，习近平说，必须坚持中共领导，毫不动摇坚持中共对解放军的绝对领导，并强调必须加快推进国防和军队现代化。

沈阳一名志愿军老兵赵文仁向媒体展示自己获颁发的“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章（左），以及“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”纪念章。（法新社）

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院副教授李明江向《联合早报》指出，习近平昨天的讲话明显针对美国近两年对华展开系统性打压，展现中国决策层对美国高压政策不妥协的态度。（《联合早报》重庆特派员王纬温报道）

据李明江观察，习近平过去两年中美关系不断恶化下，都鲜少以如此激烈的语言抨击美国，“这样系统地把话讲得这么强烈，跟这一两年他（习近平）在国际场合的发言，也是非常不一样。”

中国10年前在纪念抗美援朝60周年时，仅在人民大会堂举办座谈会，时任中共总书记、国家主席胡锦涛和时任国家副主席的习近平，一同会见了参加过抗美援朝的代表。

昨天除了人民大会堂的纪念大会外，以习近平名义敬献花篮仪式也分别在辽宁省沈阳抗美援朝烈士陵园、丹东抗美援朝纪念塔和朝鲜首都平壤的中朝友谊塔、桧仓中国人民志愿军烈士陵园等四地隆重举行。

李明江说，今年中国抗美援朝的纪念活动“规格很高，讲话很严厉，跟以往整十年的纪念活动完全不一样”。他认为，这些安排明显指向美国目前对华的安全政策，其中最主要就是台湾问题。

南京大学国际关系研究院院长朱锋受访时则说，习近平昨天的讲话“对美发出警告的含义非常明显”，表明中国大陆在涉台问题上对美国现在大打“台湾牌”的“巨大不满和愤怒”，同时做出强有力的政治反击。

美国国务院本周一次过批准三项对台军售案，总值18亿美元（24亿新元）。中国国防部新闻发言人谭克非前天（22日）警告，如果美国无视国际关系基本准则，食言背信、执意妄为，中国必将予以坚决回击。

朱锋说，大陆近期增强涉台军事斗争的准备之际，习近平昨天的讲话“不仅表明大陆的决心，也预示着中美在台湾问题上冲突有可能进一步升级”。朱锋和李明江都认为，不能排除中美在台湾海峡爆发小规模军事摩擦的可能性。

另一方面是，习近平昨天讲话中也数次引用中共开国领袖毛泽东关于“抗美援朝”的讲话，包括“现在中国人民已经组织起来了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好办的。”李明江分析，这些用语比较通俗易懂，容易达到激励民心的作用。