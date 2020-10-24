美售台武器可打到大陆？国台办：不自量力自取灭亡

美方近日批准三项对台军售计划，台湾国防部称“其中两项飞弹与火箭都可打到大陆沿岸”，中国大陆国台办发言人朱凤莲昨天（23日）表示，民进党当局公然对大陆军事挑衅，是“不自量力、自取灭亡”。

据海外网报道，朱凤莲说，这个说法充分印证，“台独”分裂势力及其活动是台海和平稳定的现实威胁。民进党当局所谓“不挑衅”的谎言再次被戳穿。他们公然对大陆进行赤裸裸的军事挑衅和威胁，不自量力，自取灭亡。

她强调，大陆有坚定的意志、充分的信心、足够的能力捍卫国家主权和领土完整，民进党当局不断升级谋“独”挑衅，最终必然是死路一条。

美国国务院前天一次过批准三项对台湾的军售案，总值约18亿美元（约24亿新元），包括135枚可从空中发射的空对地导弹。这是美国总统特朗普2016年上任后第八次对台军售。

据报道，第一批武器包括11个M142高机动火箭炮系统和相关设备；第二批武器包括135枚AGM-84H增程型防区外对地攻击导弹和相关设备；第三批武器包括六个MS-110侦查吊舱和相关设备。

台湾国防部长严德发前天出席立法院外交及国防委员会专案报告时，民进党立委罗致政询问美方对台军售这三项武器的意涵，严德发答复说，强化台湾可恃战力、不对称战力，有助于维护台海与区域和平稳定。严德发也强调，其中增程型距外陆攻飞弹“当然可能”打到大陆沿岸。