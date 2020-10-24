消息：中国可能增购数百万吨玉米

三位行业消息人士称，中国政府预计将发放更多进口配额，在新的作物销售年度额外购买数百万吨玉米。

根据路透社报道，据新加坡的国际贸易消息人士和另外两名知悉交易情况的人士称，根据已批准额度，北京方面为2020年至2021销售年度从美国订购了约1200万吨玉米，从乌克兰等其他地区订购了约500万吨玉米。

中国每年大约需要2.8亿吨玉米，此前拥有大量储备，但几乎已经拍卖售罄，促使谷物买家转向购买大米和小麦等替代品，同时增加玉米进口。由于短缺，中国国内玉米价格本月创下历史新高；随着中国囤积更多粮食，全球粮价势必会上涨。

芝加哥经纪公司Futures International的资深分析师Terry Reilly称，“未来10年，中国可能会成为玉米进口大国，从而改变全球玉米市场的格局”。

到目前为止，中国对玉米进口实行每年720万吨的低关税配额制度。配额之外的进口是可以的，但要面临高达购买价65%的关税。

两名中国消息人士和驻新加坡的交易员表示，在库存趋紧的情况下，中国政府正考虑发放更多较低关税配额。

“(政府)将会评估市场供需情况，之后可能发放更多配额，这可能收入国家储备，”其中一名了解政府计划的消息人士表示。

由于未获准接受媒体采访，消息人士要求匿名。

据美国农业部估算，即便在增发配额之前，中国的2020至2021年玉米进口已经和日本并列为全球第二(1830万吨)，仅次于墨西哥。

中国发改委暂未回复置评请求。中国最大的谷物贸易商--中粮集团和中国储备粮管理集团也暂未回复。

2020年中国玉米价格由于供应担忧涨至纪录新高，而今年稍早美国玉米价格则跌至10多年低点。

中国今年迄今预定的船货供应远超过官方年度玉米配额，一位消息人士透露，此前中粮集团获得并使用至少500万吨低关税配额订购的船货以美国玉米为主，交货日期一直到明年4月。

这位消息人士称，根据这项额外补贴的规定，中粮集团进口这批玉米可享受较低关税，但利润不能超过每吨30元人民币（约6新元），否则超出部分将上缴国家。

这位人士说，“首先是我们确实需要玉米。其次我们与美国达成的协议（中美达成的第一阶段经贸协议）也要履行”。