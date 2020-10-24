巴西肉业巨头预计中国的牛肉需求将持续

全球第二大牛肉生产商Marfrig Global Foods SA认为，随着中国的牛肉需求继续增长，将需要进口更多牛肉。

根据彭博社报道，尽管一些市场观察人士开始质疑，随着中国加快重建生猪养殖规模，中国肉类进口量是否会继续增加，但巴西食品加工商Marfrig Global Foods SA认为，非洲猪瘟对中国牛肉需求的影响可能会持续到2022年。此后，随着农村人口向城市转移以及中国接纳更加西式的饮食习惯，牛肉需求将继续上升。

“一切都表明中国现象将继续存在，”该公司首席执行官古拉特（Miguel Gularte）在接受采访时说，“中国人均消费每增加100克，就意味着要增加2000吨的进口。随着收入升高，需求将继续增长。”

根据古拉特的说法，中国每年人均猪肉消费量是47公斤，而牛肉只有5公斤，潜力可想而知。

虽然最近的数字显示中国生猪存栏数快速复苏，但明年的猪肉供应预计将继续下降。中国将继续是南美牛肉的最大客户，占该地区牛肉出口的70%以上，约占巴西牛肉出口的60%。

政府数据显示，巴西牛肉出口量上月放缓，以美元计算的平均价格今年首次同比下降，包括对中国的出口。

同时，在货币疲软的鼓舞下，新兴经济体继续将其大部分生产用于出口。他说，在巴西，强劲的出口将帮助肉类加工商抵消国内需求下降，“任何供应盈余都将直接用于出口，而说到出口，指的就是中国。”