美副安全顾问博明谴责中国：没有任何理由在其境内保留“集中营”

美国副国家安全顾问博明（Matt Pottinger）周五谴责中国对维吾尔族穆斯林的打压，称中国没有任何理由在其境内保留“集中营”。

根据路透社报道，作为特朗普总统对华政策制定中的重要人物，博明在以中文对英国一家政策智库的在线讲话中发表了上述意见。

博明说，在中国的哲学、宗教或道德律中，我找不到任何可信的理由来为你们境内的集中营辩护，并呼吁中国人民“研究贵国政府对维吾尔人和其他宗教少数民族政策的真相”。

上周，博明的上司、美国国家安全顾问奥布莱恩（Robert O'Brien）说，中国正在新疆对穆斯林实施“几乎于”种族灭绝的犯罪。

美国谴责中国对新疆维吾尔族人和其他少数民族穆斯林的打压，并对执行打压政策的官员实施制裁。

不过，到目前为止，美国还没有将中国政府的做法称为 “种族灭绝”。这一称谓含有法律上的重大意义，必将要求对中国采取更强硬的行动。

联合国估计超过100万穆斯林在新疆被拘押，活动人士称那里正在发生反人类和种族灭绝的罪行。中国否认有任何虐待行为，并称其在该地区建立集中营地是为了提供职业培训，帮助打击极端主义。

博明指出，国际上有越来越多的人认为有必要对北京采取更强硬的立场，并提到在第二个任期内，特朗普将继续努力使供应链多样化，以避免过度依赖一个国家。

在博明发表这番言论的同天，中国国家主席习近平发表了纪念中国军队“抗美援朝”70周年讲话。他在讲话中警告，“我们决不会允许国家主权、安全、发展利益受损”。

习近平在讲话中并没有直接提到当下的美国。不过，两国在贸易、技术、人权和冠病疫情等多个领域发生摩擦导致关系降至几十年来的最低点。

