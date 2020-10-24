曲阜师大数学系排名中国第一引质疑 专家称不必当真

曲阜师范大学数学专业（数学科学学院）在一个机构公布的世界大学排行榜上超过北大、清华，排名中国第一引起关注。中国一所知名高校的数学系教授表示，这一排名结果令人难以置信。有教育专家指出，形形色色的大学排行榜，看看就好，不必当真，排行榜不能反映大学的真实办学能力与质量。

综合澎湃新闻和《新京报》报道，近日，U.S. News世界大学排名（U.S. News & World Report Best Global Universities Rankings）发布的2021世界大学排行榜称，“基于他们在数学领域的声誉和研究，这些大学是拥有中国最好数学专业的大学。”

该排行榜显示，曲阜师范大学数学专业排名中国第一，超过了北京大学、清华大学等名校。U.S.News官网显示，曲阜师大数学专业在“论文引用”的评分标准中排名靠前。其中，“标准化引用影响”、“高频被引文献百分比前10%”、“高频被引文献百分比前1%”三项评分排名第一。“高频被引文献数量前1%”排名第二、“总被引用次数”排名第三、“高频被引文献数量前10%”排名第四。曲阜师大在“发表论文”、“国际合作（国家间）”中排名100位后，在“全球研究声誉”、 “国际合作”中排名300余位。

然而，中国教育部官网文件显示，数学学科的一流学科建设高校名单中无曲阜师范大学， 而北京大学、清华大学、北京师范大学、首都师范大学、南开大学等均在该名单中。

曲阜师范大学官网引用了前述排行榜的另一消息“曲阜师大在内地高校排名上升13个位次”，而“故意”忽略了“该校数学专业排名中国第一”的结果。

一名曲阜师范大学的本科生表示，他通过网络了解到此事，也挺吃惊的。虽然不了解排名依据，但他“相信学校有这个实力”。不过，也有网友质疑“曲阜师大数学学科排名第一”名不副实，可能与其论文高互引用有关。

曲阜师范大学数学科学学院的教授白玉真受访时称，自己也有看到 U.S.News 发布的排名，但认为这是 U.S.News 的机构行为，与学校无关。

白玉真说：“我们并没有在意这一排名的结果，我们只需要做好自己分内的工作就行。”

白玉真提到，不同的世界大学排名体系，有不同的侧重点和参考标准，他们知道本校数学学科的实力是什么，也知道与北大数学系之间存在着差距。“可能再过十年，我们也撼动不了北大数学系第一的地位。”

21世纪教育研究院院长熊丙奇受访时说，形形色色的大学排行榜，并不能反映大学的真实办学能力与质量。对于各类大学排行榜，看看就好，不必当真，更不能围绕大学排行榜办学。

熊丙奇称，去年，清华大学和北京大学在“世界大学排名中心（简称CWUR）”发布的2018-2019世界大学排名榜上跌低，但在QS大学排行榜上，两学校排名却提升。在一个世界大学排行榜中排名下跌，而在另一个排行榜中排名提升，究竟信谁的，谁最权威?熊丙奇表示，不同大学排行榜得到不同的排名结果，很正常，因为大学排行榜是研究者根据自己采用的指标，按照不同指标的得分进行排名的。

熊丙奇称，如果把大学排行榜的排名进步作为学校的办学业绩，大学就会围着大学排行榜指标办学。中国高校近年来的办学，就存在这一趋势，有的大学把发表论文（数量、期刊档次）作为考核教师的重要指标，并强调论文的影响因子、引用率。

熊丙奇认为，社会各界应该意识到，排行榜只是一家机构对大学的评价而已，如果排行指标科学、数据真实，那可以作为评价大学办学的一个参考，而且参考作用有限。排行的指标是一些带有共性的显性指标，难以评价学校的办学内涵，尤其是世界大学排行，会采用论文数量、师生比、国际学生比例等简化的数量指标。要看清大学排行榜的实质，不要被排名冲昏了头脑，误导办学方向。

