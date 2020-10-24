王岐山：中国金融须服务于实体经济 不能走投机赌博的歪路

中国国家副主席王岐山今天在第二届外滩金融峰会发表视频致辞时强调，要坚持金融服务于实体经济。中国金融不能走投机赌博的歪路，不能走金融泡沫自我循环的歧路，不能走庞氏骗局的邪路。

王岐山指出，金融脱离实体经济就是无源之水，无本之木。要坚守金融发展基本规律和金融从业基本戒律，紧贴企业生产经营，抓住市场新趋势、新机遇，支持经济发展重点领域和薄弱环节，使金融服务与实体经济相互促进，健康发展。

王岐山说，要坚持防范化解金融风险。金融业遵从的安全性、流动性、效益性三原则中，安全性永远排在第一位。要加强制度和能力建设，使中国金融企业经得起开放条件下市场竞争、经济周期变化、外部冲击考验。要标本兼治，用经济发展的增量削减风险，用规范的方式应对风险。在市场化、法治化的基础上，有序处置风险，守住不发生系统性风险的底线。

王岐山还说，要坚持金融创新与加强监管并重。近年来金融新技术广泛应用，新业态层出不穷，在提高效率带来便利的同时也使得金融风险不断放大。有理想但不能理想化。要在鼓励金融创新，激发市场活力，扩大金融开放与金融监管能力之间寻求平衡。要加强基础性、制度性建设， 提升队伍素质，强化监管手段，寓管理于服务之中，使金融业更好支持经济高质量发展。

王岐山强调，要把经济增长动力，从要素驱动转向创新驱动，从投资拉动转向消费投资双驱动，从“两头在外”转向自主与开放相容，消除要素流动障碍的阻滞，畅通国民经济循环，更大范围把生产和消费联系起来，扩大交易范围，推动分工深化，提高生产效率，促进财富创造。

王岐山周一（19日）随同中国国家主席习近平参观抗美援朝出国作战70周年主题展览，因是继中央巡视组原副部级巡视专员董宏本月被查后的首次露面而受到各方关注。