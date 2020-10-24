中俄建军事联盟? 普京：目前没必要但不排除未来可能性

俄罗斯总统普京前天表示，目前没有必要建立中俄军事联盟，但他指出，不排除未来有这样的可能性。

综合“牛弹琴”公众号和新华社报道，普京当晚以视频形式出席了俄知名智库瓦尔代国际辩论俱乐部年会活动，就全球问题、俄美关系、纳卡冲突等阐述其态度，并呼吁展开合作共同化解危机。

普京在回到有关俄罗斯和中国会不会结成军事同盟这一问题时坦言，俄罗斯不需要，但从理论上来说，是可以想象的。普京补充说，未来两国之间的军事关系可能会更加密切，时间将表明它如何发展，因此不排除有这样的可能性。

另据南方Plus客户端引述俄罗斯媒体报道，普京还介绍了中俄在两国境内定期进行海上和陆地军事演习，并称与俄罗斯的这种合作增加了中国军队的防御能力。普京说：“我们在军事建设领域进行非常好的交流和实践，实现了高水平的互动，合作的规模很大，不仅是购买和销售，还有技术交流。”

普京还表示，俄中关系已经达到了前所未有的高度。两国相互信任，在各个领域都建立了牢固﹑稳定﹑重要且有效的合作关系。他说，“我一直在与中国协商，我们总是能一起合作进步。去年两国之间的贸易额超过了1110亿美元（1507亿新元），我们一定会实现更多。”

普京指出，两国目前正在能源和其他经济领域联合实施重大项目，国际领域的合作正在加强。普京补充说，俄罗斯准备同中国以旨在达到最大结果的友好和互相尊重的这种方式合作，在各个领域发展友好关系，为中俄两国人民争取最大的成果。

