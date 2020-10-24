台湾民调：过半民众认为应“维持现状”

台湾国际战略学会及台湾国际研究学会今天发布最新民调，民众对于民进党政府两岸政策的期望，超过五成的民众认为应该要“维持现状”，约25%的民众认为要和中国大陆修复关系，只有约13%的民众认同要台湾独立，但若因为“台湾宣布独立而引发台海战争”，66%的受访者表示愿意为保卫台湾而战，若“中国主动出兵攻打台湾”，则愿意为台湾而战的比例提升到77.6%。学会认为，面临中国大陆的威胁，台湾民众有防卫决心，对于美国对台湾的支持也有一定程度的信心，但学会对六、七成民众愿意为台湾而战这一结果表示怀疑。

根据《联合报》报道，台湾文化大学讲座教授兼社科院院长赵建民说，他认为当前的两岸关系已进入“准战争状态”，也就是“战争边缘”，后备军人体制开始动员、训练方式改变，表示台湾国防部认知到情况严重。

民调结果显示，美国增加对台湾军售来把台湾打造成抗中的堡垒，若中美发生冲突影响台湾安全，58.7%的受访者表示愿意和美国并肩作战对抗中国大陆，24.6%的受访者不愿意；若两岸爆发战争，55.1%的受访者认为美国会出兵协防台湾，32.8%民众表示不会。

民调还显示，民众对民进党政府两岸政策的满意度为48.7%，不满意度为38.0%；民众对于“近期两岸关系紧张应该归咎于谁”有所共识，超过半数受访者认为主要应归咎“中国大陆的压迫”，有51.9%，而17.3%认为是“民进党政府挑衅”及14.6%认为是“美国挑拨”，比例皆不到两成。

民调显示，81.4%的民众赞成两岸人民多交流往来，但问到“如果有机会，您自己或您的家人是否会愿意到中国大陆发展？”，却有58.6%的受访者表示不愿意。

赵建民说，他对于这份民调结果很忧心，现在的两岸政策是最糟糕的政策，但民众支持，中国大陆对我们是有领土野心的，台湾国安风险应是高度风险，台湾人应要有基本风险意识，但其实并没有，他们不觉得两岸会开战。赵建民认为超过六成、七成愿意台湾而战的结果“肯定是假的”，可能是因为前面两题是美国会协防台湾而受到影响。

