当选中山市政协副主席八天后落马的厅官袁永康被“双开”

广东省纪委监委日前对中山市政协原副主席袁永康严重违纪违法问题进行了立案审查调查，决定给予其开除党籍处分并开除公职处分。袁永康6月被调查时，距他当选中山市政协副主席仅八天时间。

根据广东省纪委监委网站消息，纪监部门通报指出，经查，袁永康丧失理想信念，背弃初心使命，对党不忠诚不老实，对抗组织审查；违反中央八项规定精神和廉洁纪律，违规收送礼金；组织观念淡薄，违反民主集中制原则，个人决定重大事项，不按规定报告个人有关事项；违反生活纪律；长期参与赌博活动；与不法商人沆瀣一气，相互勾结，大搞权钱交易，利用职务便利在土地转让、规划调整、工程招投标等方面为他人谋取利益，并非法收受巨额财物。

纪监部门批评袁永康严重违反党的政治纪律、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

依据有关规定和条例，决定给予袁永康开除党籍处分；由省监委给予其开除公职处分；终止其中山市第十四次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

据公开资料显示，出生于1965年9月的袁永康是中山本地人，早年曾在中山火炬集团有限公司、中山兴中集团有限公司工作，2007年8月至2016年7月间历任中山市南区党工委副书记、办事处主任、党工委书记等职，其间于2010年6月明确为正处级。

袁永康于2016年7月调任中山市石岐区党工委书记，次年1月升任中山市政府党组成员、副市长，跻身副厅级，并在2020年5月26日下午当选为中山市政协副主席。

今年6月3日，中央纪委国家监委网站援引广东省纪委监委消息：广东省中山市政协党组成员、副主席袁永康涉嫌严重违纪违法，目前正接受广东省纪委监委纪律审查和监察调查。此时距离袁永康当选中山市政协副主席仅八天。

值得一提的是，2016年7月接替袁永康担任南区党工委书记的梁志军，以及曾与袁永康在石岐区共事的肖建军（2016年7月至2017年1月间担任石岐区党工委副书记）此前已先后被查或“落马”。而十八大以来包括袁永康在内至少已有10名曾在中山市任职的厅官被查或“落马”。

