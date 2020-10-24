中国公职人员办公室配置设新标准：台式、笔电至少使用六年

中国日前对中央行政单位的办公设备和家具的数量、价格、最低使用年限和性能等都做出了明确要求，包括台式计算机（含预装正版操作系统软件）价格上限为5000元（人民币，下同，1000新元），最低使用年限为六年；便携式计算机(含预装正版操作系统软件)价格上限为7000元，最低使用年限为六年。

根据人民日报微信客户端消息，此次公布的详细标准还对打印机、复印机、传真机等的配置做了规定。明确，编制内实有人数在100人以内的单位，每20人可以配置1台复印机；编制内实有人数在100人以上的单位，超出100人的部分每30人可以配置1台复印机。复印机的价格上限为3万5000元，并且规定最低使用年限为六年或复印30万张纸。

司局级的办公桌价格不能超过4500元，办公椅不能超过1500元，书柜一人两组不能超过2000元，最低使用年限均为15年。

处级及以下人员的办公桌价格不能超过3000元，办公椅不能超过800元，书柜一人一组不能超过1200元，最低使用年限均为15年。

另外，文件还明确提出，中央行政单位配置办公家具应当充分考虑办公布局，符合简朴实用要求，不得配置豪华家具，不得使用名贵木材。

至于最低使用年限是如何确定的、若没有达到使用年限坏了怎么办，通知也作出了说明。通知明确，最低使用年限根据办公设备、家具的使用频率和耐用程度等确定，是通用办公设备、家具使用的低限标准。通知要求，除损毁且无法修复外，原则上不得更新，并称如果已达到使用年限仍可以使用的，应当继续使用。

同时，通知指出，这个标准将“根据经济社会发展水平、市场价格变化等因素，适时调整。”

根据该文件要求，中共中央直属机关，国务院各部委、直属机构、直属事业单位、办事机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各民主党派中央本级，有关人民团体及中央垂直管理系统行政单位。配置通用办公设备、家具适用此标准。

另外，参照公务员法管理的事业单位和执行行政单位财务和会计制度的其他中央事业单位和社会团体配置通用办公设备、家具的，依照此标准执行。至于驻外机构的办公设备家具配置标准，则另行制定。

