周小川：中国年轻一代储蓄率下降有助扩大内需 但担心借债过度消费

中国金融学会会长、中国人民银行原行长周小川表示，冠病疫情确实加重了许多发展中国家还本付息的负担。疫情之后的复苏不仅仅是取决于发达国家，也在很大程度上取决于大量的新兴市场国家和发展中国家，能不能成功克服疫情实现复苏。他还提到，中国年轻一代的储蓄率明显下调，一方面这有助于扩大内需，但也担心一些年轻人过多地靠借债过度消费、奢侈消费。

根据澎湃新闻报道，周小川在上海召开的第二届外滩金融“危与机：新格局下的新金融与新经济”主题峰会上表示，一些低收入国家因为还债挤占了大量的财政资源，减少他们在疫情防控方面的能力。如果债务出了问题，疫情以后也会影响到他们未来发展的融资能力，融资能力将会变弱。

周小川指出，最近召开的G20财长和央行行长会议已经透露出，中国是积极发起和参与G20的“缓债计划”。中国真正作为最主要债权人的，在发展中国家的数量并不多。中国从政府到大型金融机构都在积极参与缓债计划，执行得也相当不错。现在的情况就是东亚（包括中国），是债权融资的主力。过去主权融资的主力是在巴黎俱乐部，目前东亚（包括中国）已经超过了巴黎俱乐部主权债的总额。中国的投资除了到“一带一路”，也有相当大的数量是投在美国、北美和欧洲，但是当前局势的变化，对中国的议论很多，也有很多不友好的政策。但是再往远看，中国的储蓄率还会进一步地变化，就是在“双循环”特别是内循环为主的发展战略情况恰，内循环将会更加畅通。

周小川提醒称，他还密切观察到中国年轻一代的储蓄率在明显下调，这有好的方面，有助于扩大内需；也有令人担心的方面，就是一些年轻人过多地靠借债过度消费、奢侈消费，将来是不是好事也不完全知道。但是总的来说储蓄率会进一步地调整。未来“一带一路”的融资格局会与此相关。

