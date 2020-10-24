中国专家指全球疫情不乐观 中国不能放宽围堵策略

中国疾病预防控制中心首席流行病学专家吴尊友接受中国媒体访问时说，中国今年秋冬出现疫情局部暴发的可能很小，但零星病例或聚集性疫情有可能出现。他也判断全球疫情在今冬“非常不乐观”，中国不应放开围堵策略，否则会前功尽弃。

据《中国新闻周刊》报道，对于秋冬季中国是否有疫情局部暴发的可能、是否会达到年初的严重程度，吴尊友说，疫情严重与否取决于发现的快慢。今年秋冬中国出现疫情局部暴发的可能很小，但零星的病例或聚集性疫情出现，像类似于像青岛那样规模的这种可能性还是有的，但再出现新发地那样疫情规模的可能性估计不大。

对于全球疫情，吴尊友判断短期内缓解的可能性不大，在即将到来的呼吸道传染病比夏季严重的冬天，全球的疫情“非常不乐观”。他指出，中国面临的最大挑战主要是来自全球的压力。

对于有些专家说要放开，各国不要实施围堵策略，他认为，对欧美国家来说，呼吁放开可以理解，因为疫情很严重，放开不放开对他们国家来说影响不大，对中国就不一样，“如果我们一放开，前面所有努力都前功尽弃”。

吴尊友说，可以按照中国的人口数在全球的占比以及全球目前的冠病感染率、病死率做个推算，“如果放开，中国会有700万人感染，20万人死亡，这个代价了不得，没办法接受”。

他认为，中国只要坚持围堵策略，秋冬季出现大疫情的可能性就不大。

此外，谈到疫苗的接种和安全性有效性，吴尊友说，现在一期二期临床试验已经完成，安全性应该没问题，有效性有待于三期临床结果来说明。“从目前情况来判断，它会有效。我们只是不清楚，能有效多长时间”。

他还说，除了一些特殊行业的人员，其他老百姓在中国国内感染的风险很低，暂时不急于去打疫苗，可以等三期结果出来后再决定是否打疫苗。