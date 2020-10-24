中国央行行长：金融业向负面清单管理的转变仍有不少工作要做

中国人民银行行长易纲指出，为持续推动金融业开放，营造市场化法治化国际化金融展业环境，中国要全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，但这种转变还有不少工作要做。此外，还需统筹推进金融服务业开放、人民币汇率形成机制改革和人民币国际化，以及在加快开放的同时防范风险。

易纲今天在上海召开的第二届外滩金融“危与机：新格局下的新金融与新经济”主题峰会上通过视频演讲作出以上表述。

易纲在谈到国民待遇加负面清单管理制度时坦言，尽管中国金融业开放步伐很快，但在同外资金融机构、境外央行的沟通中也注意到，外资在机构准入和展业限制解除后，仍需申请诸多许可，面临不少操作性问题，对金融业开放的诉求依然较多，这表明金融业向负面清单管理的转变还有不少工作要做。

易纲解释说，负面清单与金融业持牌经营并不矛盾，负面清单模式下，金融机构的准入和展业也必须满足资质要求、持牌经营。负面清单与加强事中事后监管也并不矛盾，负面清单模式下，监管部门可将更多的资源从准入管理转向事中事后监管，实现监管效能的提升。

谈到人民币汇率形成机制改革和国际化方面，易纲说，人民币汇率形成机制改革要增强人民币汇率弹性，更好地发挥汇率在宏观经济稳定和国际收支平衡中的“自动稳定器”作用。人民币国际化要坚持市场主导，监管当局主要是减少对人民币跨境使用的限制，顺其自然。新形势下的人民币国际化可在坚持市场主导的基础上，进一步完善对本币使用的支持体系，为市场作用的发挥创造更好的环境和条件。

易纲最后强调，加快开放的同时要防范风险。加强宏观审慎管理，提高金融监管的专业性和有效性，建好各类“防火墙”，提高防范和化解重大风险的能力，使监管能力与开放水平相适应。