港女命案死者母亲受邀今天与港警会面

港女命案死者潘晓颖的母亲证实，她收到香港警方邀请，今天（25日）将与他们见面，不过她要求警方先弄清是否会接受她当中间人的邀请。

综合香港《星岛日报》和《明报》报道，消息人士称，警方前晚曾致电潘母，提及交还嫌凶陈同佳在洗黑钱案中属于女儿的证物，也提到陈同佳赴台自首事宜，并邀约潘母今早会面。

潘母透过中间人答复传媒查询时，除了证实收到警方的邀请并可取回女儿的遗物之外，也认为警方在见面前须弄清楚三点，包括警方今天与她见面时，是否会接受她的邀请，就陈同佳案与台湾警方坐下来商谈。

潘母也想知道，前晚致电给潘母的警员及今天会见面的警员，是否有足够的权力代表香港警方做出决定，并应她的要求，安排港台警方尽快就陈同佳案进行商谈。

至于警方提及取回潘晓颖生前的遗物，由于这些证物可能与命案有关联，潘母决定暂时不会取回，并要求警方好好代为保管，尽快与台警进行刑侦移交资料。

至于如果警方无法回答到以上问题，潘母是否不会与警方会面，中间人回应时说，要看警方能否确定以上三点才作决定。

警方在回答关于会面内容的询问时说，他们前天已致电潘晓颖的母亲，以了解事件最新情况，并会与她保持联络和提供适切可行的协助。

潘母早前邀请港台两地的警方与她联络，并称她愿意当中间人促成双方会面。她也透过中间人说，台湾已经与她互相接触。

香港保安局曾强调，解决事情的第一步是台湾批准陈同佳入境。台湾陆委会则说，港府应务实回应台湾早先提出的司法互助请求，并称案件涉及台港双方管辖权及相关公权力之行使，必须由双方政府先行谈好，才能讨论陈同佳入境的问题。