中国女子遭日男友施暴 饮食如厕皆受限

一名在日本留学的23岁中国女子遭日本男友施暴，外出自由、饮食甚至如厕都受到限制。中国领馆已呼吁日本警方切实保护留学生合法正当权益。

据中国观察者网昨天（24日）引述日本《每日新闻》报道，日本警方以涉嫌故意伤害罪，逮捕了31岁男子山田周。

嫌犯是一名高校兼职教师，也是一名大学研究生。日本京都警方说，山田在中国女友家中居住了约两年，从同居一开始，就日常性对女方使用暴力，还限制女友每天只能吃一顿饭、上一次厕所，且不允许女方无故外出，致女友终日卧床。

报道引述警方消息称，山田本月13日至14日在二人同居屋内，骑在女方身上，多次殴打其脸部，致脸部负轻伤。女方14日傍晚趁嫌犯不备逃走，并到附近警署求助。嫌犯否认上述指控，并称“这完全不是事实。”

京都府教委回应时说，他们目前正在确认事件详情，并严肃处理这起事件。

中国驻大阪总领事馆在官网上说，他们对此高度关注，主管领事也联系京都警方了解情况并表明严重关切。

总领馆提到，对方提到留学生已得到妥善保护，身心状况平稳，并说警方已以伤害罪逮捕嫌疑人，正对此事进行详细调查，并将依法处理。

总领馆称，出于个人隐私考虑，日本警方暂未提供留学生的个人信息，主管领事已通过警方向留学生转达慰问，并请警方转告总领馆联系人和联系方式。

总领馆也说：“下一步，我馆将继续密切关注事件发展，与留学生取得联系，进一步了解有关情况，为其维护自身合法权益提供必要领事协助。”