知情人士：蚂蚁或在上海IPO筹集到173亿美元

知情人士透露，在一些大型投资者提出以每股68-69元人民币（13.80-14.01新元）购股后，金融科技巨头蚂蚁集团可能在上海售股计划中筹集到173亿美元（234亿新元），并在沪港两地筹集到350亿，资金规模居全球之冠。

据路透社昨天（24日）报道，蚂蚁集团在沪港同步上市计划的资金规模，将打破沙特阿美（Saudi Aramco）去年12月在首次公开售股计划（IPO）中所创下的纪录，即294亿美元。

阿里巴巴创办人马云昨天在一个活动上宣布，前天确定了蚂蚁上市定价，但没有公布价格多少。

据中国澎湃新闻报道，马云说：“这是第一次科技大公司在纽约以外的地方定价，这是三年前连想都不敢想的，但是今天发生了。世界的变化是神奇的。”

不愿具名的知情人士随后告诉路透社，许多中国大型基金管理机构已经以每股近69元人民币的价格，竞购蚂蚁在上海科创板的股票。

路透社认为，在中美两国关系紧张，引发人们担心中企在美上市前景的大环境下，蚂蚁的IPO将增强上海交易所作为快速发展资本市场中心的地位。

报道称，在上海的申购活动将在下周四（29日）展开，为期一天。至于香港的售股安排，有消息人士称，蚂蚁计划最早明天开放让公众申购，并将在未来几天敲定发售价。