马云认为银行应改掉当铺思想

阿里巴巴创办人马云昨天（24日）认为，中国的银行应改掉当铺思想，并质问国际金融法规是否适用于中国经济。

综合澎湃新闻和《南华早报》报道，马云在外滩金融峰会上说，以抵押和担保为主的当铺思想，协助中国经济取得今天的成就，但它不可能支持未来需求，并呼吁外界改用信用体系。

马云说：“抵押的当铺思想，是不可能支持未来30年世界发展对金融的需求的。我们必须用借助今天的技术能力，用大数据为基础的信用体系来取代当铺思想。”

马云在谈及中国监管机制时说：“很好的创新不怕监管，但是怕昨天的方式去监管，我们不能用管理火车站的办法来管机场，不能用昨天的办法来管未来。”

马云也认为，巴塞尔协议监管框架可能不适合中国金融业。

他说：“巴塞尔协议比较象一个老年人俱乐部，要解决的是运转了几十年的金融体系老化的问题，系统复杂的问题。但是中国的问题正好相反，中国不是金融系统性风险，中国金融基本上没有风险，是缺乏系统的风险。”

马云提到，巴塞尔协议考虑治系统老化、过度复杂的老年人疾病，“我们要思考的是跟着老年人我们要学什么？老年人和年轻人关注的都不一样，老年人关心的是有没有医院，年轻人关心的是有没有学区，是完全的不同体系的思考。”