将炸药扔到工友床上致其终身残疾 男子逃亡23年被抓

中国厦门市公安局24日通报，厦门市海沧新垵村23年前曾发生一起案件，男子为报复将炸药扔到工友床上，致人终身残疾，之后逃匿无踪。该案终于在最近得以破获，警察已将犯罪嫌疑人抓获。

据红星新闻报道，在1997年5月27日凌晨3时许，巨大的爆炸声将海沧新垵村石子场的人们惊醒。在石子场的一所工棚内，一枚点燃导火索的炸药在工友小王的床上爆炸了。工棚内休息的四个工友均不同程度受伤。距离爆炸点最近的小王受伤最重，双足多处损伤，小腿高位截肢。

当时，海沧还没有成立公安分局，海沧地区归杏林分局管辖，该案便一直由集美警方负责侦办。警方接到报警后迅速展开调查，在爆炸废墟中找到一张破损的银行汇款单，汇款单上模糊地看到汇款人“杨某三”三个字。

民警以此为突破口，经过多方取证，迅速锁定嫌疑人杨某，但受限于当时的侦查条件，始终未能发现嫌疑人的踪迹。

经过多年的研判，在泉州市某工业区一带，集美警方发现了疑似23年前爆炸案逃犯的踪迹。办案民警马不停蹄地赶往泉州某工业区调查取证，经过连续多日深入摸排，基本确定在某工厂打工的“老杨”就是制造爆炸案的嫌疑人杨某。民警迅速组织警力进行抓捕。

集美警方10月14日将杨某抓获归案。杨某到案后对民警的讯问矢口否认。不过在民警不断抛出的证据面前，杨某的心理防线被攻破，承认了其于1997年在海沧区新垵石子场实施爆炸的犯罪事实。

21岁的杨某1997年从重庆老家到厦门务工，在海沧区新垵石子场工作，其间与同在石子场工作的工友小王发生矛盾，并计划对小王实施报复。一天夜里，杨某偷偷找来石子场用于山体爆破的炸药，趁小王熟睡之机，将炸药丢进了小王休息的工棚内。

案发后，杨某连夜乘船逃离厦门，隐姓埋名，过起了“亡命天涯”的生活。时过境迁，杨某已从当年20多岁的小伙子变成了40多岁的中年大叔，他自觉此事已经沧海桑田，无人问津，却不曾想，民警最终还是找到了他。

目前，嫌疑人杨某已被集美警方依法采取强制措施，案件正在进一步审理中。