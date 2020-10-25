对华警惕背景下日美开展大规模演习

日本自卫队和美军将于26日至11月5日在日本全国举行大规模演习，动员人数达到约4.6万人。日本媒体评论说，演习以对中国海洋活动的警惕感为背景，新的日美合作举措已浮出水面。

据共同社报道，美国和日本的演习重头戏，是在面朝东海的鹿儿岛县一处无人岛的联合离岛防卫训练。把该县另一处无人岛用作自卫队基地和美军机训练场的计划也全面启动。

离岛训练的具体地点是鹿儿岛市西南约200公里处的吐噶喇列岛卧蛇岛。演习假设该岛屿被入侵，美日将投入部队以确认击退敌方。日本自卫队干部介绍，周围总计约9公里面积，断壁悬崖绵延的地形与“尖阁诸岛的鱼钓岛（中国称钓鱼岛）相似”。训练假设钓鱼岛将有“不测事态”发生。

日本防卫省干部强调：“卧蛇岛的训练将成为向周边国家释放的强烈信号。”

同样是鹿儿岛县的无人岛，位于种子岛以西约12公里处的马毛岛被视为“南西防卫的据点”。日本民主党执政的2011年，日美政府在共同文件中，将其列为小笠原诸岛硫黄岛美航母舰载机起降训练的转移候选地，设想建成两条跑道和可供全长约220米补给舰使用的港湾。

去年防卫省与土地所有者达成收购协议。截至今年8月，包括临时登记在内，已获得约99%的土地。该省有意最快11月启动环境影响评估和建设港湾设施所需的海上钻探调查。

根据设想，岛上将有约150至200名队员常驻，通常用作能在出云型护卫舰起降的F-35B隐形战机和离岛防卫专门部队“水陆机动团”（长崎县）的两栖装甲车AAV-7的训练场，同时每年约两个月时间供舰载机训练使用。