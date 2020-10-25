上海百岁老人破3000人 长寿秘诀：生活规律、看“未病”

中国上海百岁寿星榜25日公布，百岁老人首次突破3000人，首次出现四对百岁夫妻，99岁“准百岁寿星”为1949人。

据中新社报道，截至2020年9月30日，上海100岁及以上老年人口有3009人，男性占比26.02%、女性占比73.98%。另外，2000年到2019年，上海男性百岁老人平均增长率高于女性，但绝对人数低于女性。

百岁寿星们的长寿秘诀包括：生活规律、早起早睡、饮食健康、保持运动、看“未病”（稍微有点不舒服就要马上注意，不要等到最后再去看病）。

上海是中国最早进入老龄化（1979年）且老龄化程度最深的城市。2019年末，上海60周岁及以上的户籍老年人口达518.12万人，占其户籍总人口的35.2%。同时，上海也是名副其实的长寿之城。

上海市民政局自2008年起，连续13年发布百岁寿星榜。根据全国人口普查等有关数据，上海百岁老人数量为：

上海1953年仅有一名百岁老人。百岁老人数量2011年首次突破1000人；2017年首次突破2000人；2020年首次突破3000人。

自1953年起，上海百岁老人数量从一人到1000人，用时58年；从1000人到2000人，用时六年；从2000人到3000人，用时仅三年。