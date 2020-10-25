女留学生在日本被老师长期殴打 中国总领馆表达关注

中国驻大阪总领事馆24日发文指，据媒体报道，京都一名中国女留学生被一名日本老师长期殴打并被限制饮食及外出，领馆对此高度关注，联系并要求京都警方切实保护留学生权益。

中国总领馆发文说，主管领事联系京都警方了解情况并表明严重关切，要求其切实保护留学生正当权益。对方介绍说，目前留学生已得到妥善保护，身心状况平稳。警方已以伤害罪逮捕嫌疑人，正对此事进行详细调查，并将依法处理。

出于个人隐私考虑，日警方暂未提供该留学生个人信息。中国驻大阪总领事馆的主管领事已通过警方向留学生转达慰问，将继续密切关注事件发展。

据海外网报道，日本京都府警方于22日逮捕了京都府内高中的一名非常勤讲师。这名讲师是一位研究生，多次殴打与其同居的中国女留学生，且限制对方饮食、上厕所甚至外出自由。

据日本《每日新闻》23日报道，被捕讲师名叫山田周，31岁。与他同居的中国女留学生23岁，两人同居在一间公寓中。

嫌疑人13日至14日在公寓房间内多次殴打女方脸部等，致其脸部负伤。女方14日傍晚趁嫌疑人不注意逃了出去，红肿着脸到附近的警署求助，称自己“被打了”。目前嫌疑人否认自己的罪行，称“这些都不是事实”。

根据京都府警方消息，嫌疑人在京都、宇治两市的京都府立高中担任非常勤讲师，来女方住所同居了约两年时间。这名女留学生从同居开始时，便经常忍受其暴行，他限制女方每天吃饭和上厕所只能有一次。嫌疑人还禁止女方外出，强行要求女方每天呆在屋内。