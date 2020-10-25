雇用他人跟拍在台学运人士 李彬豪被驱逐返港

一名在台湾居留的香港人，因接受香港方面人士委托，雇用台湾征信业者，跟拍香港学运人士赴台行程，被台湾移民署认定违反居留目的，今早（25日）强制驱逐出境，并管制一定时间不得赴台。

据台湾《联合报》报道，这名香港人李彬豪今早7时许在移民署人员陪同下，搭乘长荣早上8时05分的班机返回香港。

移民署解释，港人李彬豪违反居留目的，在台湾期间不法从事跟监拍摄港青参访活动，行为已违反港澳条例等规定，移民署予以废止居留许可。

报道称，李彬豪原本在台湾工作居留，今年4月因雇主终止与他的聘雇关系，移民署早已废止他的居留许可。不过，李彬豪因涉及跟拍一案，而被检方限制出境，直到现在。

内政部长徐国勇就李彬豪跟拍一事说，台湾是自由民主地区，不论台湾或外来人口，在台湾都有免于恐惧的自由，并指部分“红色媒体”雇用征信社跟拍等不法手段在台情搜，明显利用台湾的自由民主来进行渗透、伤害人权，行为不为民主法治社会所认同。

移民署强调，外来人士在台应遵守台湾法律，有不法情事，治安机关将依法究处。

《自由时报》早前报道，有该报记者提告李彬豪，台北地检署就此展开调查，在上周四（22日）侦结，并做出不予起诉的决定。

不过，检调单位发现，李彬豪委托“一统征信社”公司员工，以一天2万元（新台币，940新元）的报酬进行跟监、偷拍，在台从事与居留目的不符的情搜工作。

台湾陆委会就此提到，对于李彬豪被指从事与居留目的不符的工作，他们请求移民署尽速依法查处，若情节严重，不排除废除居留许可的可能性。

在这之前，香港《大公报》去年报道，《自由时报》记者苏永耀与港独份子来往密切，并指苏永耀是台湾总统蔡英文的密使。《自由时报》否认苏永耀是蔡英文的密使。