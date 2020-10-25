罗致光：去年9万港人广东养老 需探讨相关政策

香港劳工及福利局长罗致光今日（25日）撰写网志说，去年约有53.8万名香港永久居民经常在广东省生活，需要探讨香港永久居民在内地安老的问题。

据罗致光在劳工及福利局官网发表的网志，他认为，粤港澳大湾区的发展使得交通愈来愈方便和快捷，由香港巿中心到广州，时间上甚至和由港岛香港仔到元朗差不多。未来有多少香港人会在退休时，选择在其它湾区城巿生活，现在虽然仍是未知之数，但现在已有不少香港居民在湾区经常生活。

他写道，这些港人如何选择“在粤”退休生活，及到“高高龄”时接受长期照顾服务而无须回港接受服务，便是政府需要探讨的工作。

统计处根据入境处出入境的资料，估计于2019年年中，约有53.8万名香港永久居民经常在广东省生活1，当中16.5%（即约8.9万人）为65岁或以上。

根据中国国务院港澳事务办公室的资料，截至2020年5月，已有超过23万香港居民申请了居住证。政府需要探讨的是：现在近九万名65岁或以上经常居于湾区的香港永久居民，如何在日后有长远照顾需要时，可以留在他们已适应的社区接受服务。

他写道，中国国务院2013年颁布《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》，主要发展策略是“ 居家为基础、社区为依托、机构为支撑”。广东省政府亦于2015年颁布《广东省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》。香港可以预期在未来数年，湾区内城巿就社区及家居长远照顾服务，会有显著的增长，港府亦需要紧贴了解其发展。