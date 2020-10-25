没收到警方回复 潘晓颖母亲与警会面告吹

台湾杀人案死者潘晓颖的母亲通过中间人透露，原定今天（25日）早上11时与警方的会面，因警方不理不睬而告吹。

综合《明报》和香港电台报道，愿为疑犯陈同佳求情的最后期限上周已过，但潘晓颖的母亲说，若陈同佳愿与她公开见面，她会再考虑求情，并愿当中间人促香港、台湾警方会面。据了解，警方约潘晓颖的母亲今早会面。会面目的是与台方协商解决陈同佳往台湾投案的事。

该中间人透露，潘晓颖的母亲一直未收到警方的回复，希望警方通过传媒公开回复潘晓颖的母亲，以示有诚意倾谈。

潘母也提到，有警员随后与她联络，重申她要求警方经传媒回复她的要求，并说如果警方再安排会面，她要确定警方有诚意坐下来好好与要台湾商讨案件。



中间人说，警方下午约1时半两次致电她，但她因身体不适而没有接听。警员之后经即时通讯软件传讯息，要求与潘母联络。潘母回复时说，她身体不适，并提及警方确定有诚意坐下来与台湾商讨，否则无论警方打多少通电话，都是浪费大家的时间。

潘母早前向香港警方提出三项要求，包括警方与她见面时，是否会接受她的邀请，就陈同佳案与台湾警方坐下来商谈。

潘母也想知道，前晚致电给潘母的警员及将会见面的警员，是否有足够的权力代表香港警方做出决定，并且应她的要求，安排港台警方尽快就陈同佳案进行商谈。