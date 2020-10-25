上任八天就落马 广东中山政协原副主席袁永康被双开

中国广东省纪委监委24日发布消息，广东省中山市政协原副主席袁永康被开除党籍和公职，他今年6月3日被查，当时履新刚刚八天。

据《北京青年报》报道，记者注意到，双开通报中提到，袁永康长期参与赌博活动，通告指其违反民主集中制原则，个人决定重大事项；长期参与赌博活动；与不法商人沆瀣一气，相互勾结，大搞权钱交易，利用职务便利在土地转让、规划调整、工程招投标等方面为他人谋取利益等。

今年5月26日下午，中山市政协全体会议上，袁永康当选为中山市政协副主席。八天后，广东省纪委监委6月3日发布消息，袁永康被查。同月，他被免去中山市政协副主席职务。

袁永康1965年9月出生，广东中山本地人，一直在中山市内任职。

早期，袁永康在企业任职，官至中山兴中集团有限公司党委书记、董事长兼总经理。他2007年8月由企入政，调往中山市南区党工委，历任副书记、书记。2016年7月，袁永康出任中山市石岐区党工委书记。

袁永康仕途在2017年1月更进一步，出任中山市政府党组成员、副市长，分管国有资产、环境保护、水务、农业、海洋与渔业、气象、三防、扶贫、民政、卫生计生、民族、宗教等工作。他在副市长任上工作了近三年半，今年5月调往市政协。

本月中山市还有一名厅级官员落马了。已经退休四年多的中山市人大常委会原副主任黄永林10月19日被查。

黄永林于2008年8月至2012年1月任中山市政府党组成员、市长助理，其间曾兼任中山市对口支援四川省汶川县恢复重建工作小组副厅级组长。2012年1月，黄永林转岗中山市人大常委会副主任。

近年来，中山市多名厅官先后被查。其中，中山市火炬开发区多名厅官落马，包括连续三任开发区党工委书记邓小兵（落马时任中山市委副书记、政法委书记）、冯梳胜、侯奕斌。

另外，火炬开发区党工委原副书记贺晖，火炬开发区党工委原副书记、管委会原主任方维廷（落马时任中山市委原常委、宣传部部长）也都先后落马。

而去年11月，曾与袁永康在中山石岐区“搭班子”的石岐区党工委原副书记、办事处原主任肖建军被查。