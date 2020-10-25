中国央行高官：正重新思考人民币国际化战略

中国人民银行国际司司长朱隽说，中国近期完成了全面评估后，正在重新考虑人民币国际化战略。

据彭博社报道，朱隽周六（24日）在上海外滩金融峰会上说，过去众所周知的是，人民币的国际化坚持市场原则。政府的角色主要是消除货币自由使用的政策壁垒。当前，国内外局势存在一些复杂的因素。未来政府可以在政策支持方面更加主动，以促进市场发挥作用。例如，央行可以完善双边货币互换协议，更好地促进贸易和投资，同时尝试协调各种人民币跨境结算和支付手段。

他介绍，与此同时，政府将消除人民币国际化的现有障碍，稳步放开资本账户，增强人民币汇率弹性，并增强债券市场的流动性。

中国人民银行行长易纲周六说，人民币汇率形成机制改革和人民币的国际化应当与金融开放统筹推进。人民币国际化应以市场为导向，监管层的主要职责是放宽人民币跨境使用的限制。

彭博社评论说，虽然过去多年来，中国取得了一定的进展，比如促进离岸人民币交易、取得了国际货币基金组织的官方储备货币地位、还推出了人民币计价的大宗商品合约，但人民币在国际舞台上发挥的作用依然较小，仅占据2%的市场份额。

虽然中国向海外投资者稳步开放金融市场吸引了资本的流入，但外资持有内地股票和债券的规模仍相对较小。中国资本账户目前仍然因为人民币跨境流动受到的重大监管而受影响。