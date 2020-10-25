蚂蚁董事长：当小微企业实现数字化 数字经济时代才算到来

蚂蚁集团董事长井贤栋25日说，科技对金融的变革刚刚开始，只有小微企业实现了数字化，数字经济时代才算真正到来。

据第一财经报道，井贤栋在外滩金融峰会上谈及新金融时说，“疫情带来了诸多不确定性，但也让既定的未来更早到来，科技驱动、普惠发展、开放共赢就是新金融面向未来的三个确定趋势。”

他说：“新金融必须由科技驱动”，因为科技对于金融的驱动，不仅仅是效率的提升，更是让过去的不可能成为未来的可能。

谈及疫情时，井贤栋认为，疫情充当了金融科技的催化剂，也是试金石。他举例称，移动支付减少了病毒传播的可能性，无接触贷款帮助小微企业度过难关。金融科技已成为全球抗疫的有效手段，疫情也加速了金融科技的发展，比如中国银行业离柜交易率已经提升至90%。

同时，金融科技还经受了疫情带来的周期考验，数据表明，在大数据风控的支持下，小微企业经营者的守信率高达98%，一定程度上反映出小企业不缺信用，缺的是发现他们的可信的技术。而小企业经营恢复，能够更快的拉动经济复苏。

不过井贤栋指出，科技对金融的变革刚刚开始，未来以云计算、分布式数据库和区块链为代表的“云库链”会成为新金融的技术要件。在这一过程中，新金融的服务方式也在变化，正逐步走向普惠、服务80%的长尾用户。

他说道：“只有小微企业实现了数字化，数字经济时代才算真正到来，新金融为小微企业数字经营、解决各种生意难题提供了更多可能。”相关数据显示，2020年全中国个体经营户总数量约1亿户。而在疫情期间，得到信贷支持的小微企业明显受疫情影响较小，营收流水仍然保持10%以上的增长。

井贤栋还提及，未来新金融发展中，独木难成林，需要金融机构和科技企业的深度融合。当前，科技正不断消除合作中的鸿沟，为老问题给出新答案，比如一些金融科技头部平台通过共享智能技术，实现“数据不动价值动”，在保障数据安全的前提下，最大化地发挥数据价值。